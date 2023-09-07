الحرس البلدي مصراتة يوقف معمل “خبز الشاورما” ويضبط العاملين

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أغلق الحرس البلدي مصراته معملًا لصناعات خبز “الشاورما” في المدينة لعدم توفر أي اشتراطات صحية وسط بيئة مسببة للأمراض.

وأكد مصدر مطلع أن معمل الخبز عبارة عن قطعة أرض غير صالحة للسكن البشري يوجد بها مبنا من الصاج المضلع “زينقو” غير صالحة للطبخ.

وأضاف المصدر أن العمالة الوافدة في المعمل بدون شهادات صحية ، موضحًا أن المعمل يقوم بتلبية طلبات عدد من المطاعم ومدهم بهذا الخبز غير صالح للاستهلاك البشري.

وأفاد الحرس البلدي مصراتة أنه تم تتبع مصدر” خبز الشاورما ” القائم بتوزيعها أحد الأشخاص على المطاعم باستخدام مركبة خاصة بنقل الركاب.

وأكد أن دوريات الحرس البلدي توجهت للتفتيش على المخبز ، حيث تم ضبط عمالة وافدة بدون شهادات صحية قائمين بمزاولة النشاط وسط بيئة مسببة للأمراض.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بمصادرة المعدات و جاري التحقيق في الواقعة وملاحقة المسؤول عن هذا النشاط غير القانوني .