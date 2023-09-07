الجامعة العربية تدعو لجنة “6+6” بسرعة إنجاز القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في ليبيا

7 سبتمبر، 2023 12:20 ص
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أخبار ليبيا 24

رحب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، والذين اعتبروا أن الخطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة.

كما أشاد المجلس بجهود لجنة (6+6)، داعيا إياها على سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدا على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية.

 

7 سبتمبر، 2023 12:20 ص
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