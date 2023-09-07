الاحتياطي الأجنبي في مصر يرتفع في أغسطس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حقق صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر ارتفعًا قدره 50 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي.

البنك المركزي المصري؛ أظهر في بياناتٍ حديثة وصول صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 34.928 مليار دولار.

وفي سياقٍ منفصل.. سجلت صادرات مصر السلعية «غير النفطية» تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكالة اقتصاد الشرق؛ أوضحت أن نسبة التراجع بلغت 17 بالمائة، أي نحو 16 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار قبل عام، إذ وصلت الصادرات السلعية العام الماضي إلى 35.61 مليار دولار، بحسب الوكالة.

وفي الأثناء.. ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 71 مليون دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 34.879 مليار دولار بنهاية الشهر.

البنك المركزي المصري؛ أوضح في بياناتٍ حديثة أن الاحتياطي ازداد منذ بداية العام الجاري بنحو 900 مليون دولار، بعد أن أنهى عام 2022 عند 34.003 مليار دولار، وفقًا لأحدث نشرة له.

وفي وقتٍ سابق.. منح صندوق النقد العربي قرضًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار؛ بُغية تحسين كفاءة القطاعات المالية والمصرفية.