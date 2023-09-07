إنفوغرافيك| تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر أغسطس

7 سبتمبر، 2023 2:09 م
1

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– الناقلة الأولى (فرونت ماسكين) شحنت مليون برميل إلى الصين.

– الناقلة الثانية (سوميت سبيرت) شحنت مليون برميل إلى الصين.

– الناقلة الثالثة (فرونت سبيرج) شحنت مليون برميل إلى بريطانيا.

– الناقلة الرابعة (اثينس سبيرت) شحنت مليون برميل إلى الصين.

– الناقلة الخامسة (كريتي كينج) شحنت مليون برميل إلى إيطاليا.

– الناقلة السادسة (ماران هيرموني) شحنت مليون برميل إلى الصين.

– إجمالي الصادرات: 6 مليون برميل

المصدر: إحصائيات لـ أخبار ليبيا 24

7 سبتمبر، 2023 2:09 م
1

المزيد من الأخبار

وزارة النفط تعلق على بيان المركزي: مصروفاتنا لا تتعدى 1% من القطاع

7 سبتمبر، 2023 2:19 م

بقيمة بلغت 7 مليار .. بيان المركزي يفضح أوجه إنفاق وزارة الصحة

7 سبتمبر، 2023 2:05 م

وزير المالية يدعو لتعزيز جهود التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

7 سبتمبر، 2023 1:37 م
حالة الطقس

هطول أمطار على معظم مناطق الشمال إلى يوم السبت

7 سبتمبر، 2023 10:14 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى