إنفوغرافيك| تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر أغسطس
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– الناقلة الأولى (فرونت ماسكين) شحنت مليون برميل إلى الصين.
– الناقلة الثانية (سوميت سبيرت) شحنت مليون برميل إلى الصين.
– الناقلة الثالثة (فرونت سبيرج) شحنت مليون برميل إلى بريطانيا.
– الناقلة الرابعة (اثينس سبيرت) شحنت مليون برميل إلى الصين.
– الناقلة الخامسة (كريتي كينج) شحنت مليون برميل إلى إيطاليا.
– الناقلة السادسة (ماران هيرموني) شحنت مليون برميل إلى الصين.
– إجمالي الصادرات: 6 مليون برميل
المصدر: إحصائيات لـ أخبار ليبيا 24