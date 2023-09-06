مصراتة.. مجموعة مسلحة تقتاد الناطق الأسبق باسم بركان الغضب إلى جهة مجهولة

6 سبتمبر، 2023 10:57 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت أسرة الناطق الأسبق باسم غرفة عمليات بركان الغضب، عبد المالك المدني، اختطافه من أمام منزله بمدينة مصراتة ظهر اليوم الأربعاء من قبل قوة أمنية.

وقالت أسرة المدني عبر حسابه الرسمي الموثق بالعلامة الزرقاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المدني خطف على تمام الساعة 12:30 ظهرا اليوم، ولم يتمكنوا من الوصول إليه أو معرفة الجهة التي قامت باقتياده في مصراتة.

وأوضحت أسرة المدني بعد ساعات، أنه جرى نقله بسيارات مدنية من مصراتة إلى طرابلس، ويتواجد حالياً في مقر الأمن الداخلي في الدريبي، وتم توجيه تهمة استغلال ملف التطبيع مع إسرائيل للتحريض على إسقاط الحكومة بكتابة مناشير على مجموعات واتساب وعدد من صفحات منصة فيسبوك.

 

6 سبتمبر، 2023 10:57 م
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