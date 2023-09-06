مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في زيارة غير معلنة.. وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى كييف، لتقديم المزيد من المعونات والمساعدات.

وكالة رويترز للأنباء؛ نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله: «نتوقع أن يعلن وزير الخارجية عن تمويل أميركي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار كما سيبحث بلينكن الاحتياجات الأوكرانية لا سيما في مجال المساعدة العسكرية خلال اجتماعاته مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.» بحسب الوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. قدمتْ الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في بيانٍ: إن الحزمة «تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات المدفعية وقدرات مضادة للدروع ومعدات إضافية لإزالة الألغام»

وأضاف بلينكن.. أن حزمة المساعدات الجديدة، تأتي من «سلطة السحب الرئاسية المصرح بها سابقا»،

وأردف بالقول.. «إن روسيا بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية» على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت أمريكا عزمها تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار.

وزارة الدفاع الأميركية؛ أوضحت أن المساعدات تشمل منظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة ومعدّات أخرى، وقالت إن هذه المساعدات تندرج ضمن الجهود الأميركية لاستجابة المتطلّبات الملحّة لأوكرانيا عبر بناء القدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية، على حد قولها.