للقاء القيادات السياسية والأمنية والعسكرية..باتيلي يصل العزيزية

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وصل مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الأربعاء الى بلدية العزيزية.

ووصل باتيلي صباح اليوم لبلدية العزيزية للقاء القيادات السياسية والأمنية والعسكرية وعمداء بلديات منطقة ورشفانة.

وكان المبعوث الأممي، أحاط أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

ونقل باتيلي للدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس أغسطس الماضي.