لبحث توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا.. روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 12 سبتمبر الجاري لبحث مسألة توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

وأشار بوليانسكي إلى أن الرئاسة الألبانية للمجلس طلبت في 8 سبتمبر مع الأمريكيين، إحاطة مفتوحة في ما يتعلق بذكرى استفتاءات سبتمبر 2022 في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.

وقال: “بما أن لدينا بالفعل تقليدا يتمثل في إقامة مناسبات “موازية” حول مواضيع غير مريحة للغربيين، فقد طلبنا عقد اجتماع في 12 سبتمبر حول توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وعوامل أخرى تؤثر سلبا على آفاق حل الأزمة في أوكرانيا وما حولها”.

وأكد: “سنحاول العثور على متحدث جدير – فالخبراء والصحفيون الغربيون الذين يرغبون في التحدث حول هذا الموضوع بدأوا في إزعاج خصومنا”.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو” سابقا نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن في 6 سبتمبر تزويد الجيش الأوكراني بقذائف خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب.

ويوم أمس الثلاثاء، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا بأن مجلس الأمن الدولي تحول إلى “منصة تنشر عبرها الدول الغربية الأكاذيب والدعايات حول أوكرانيا”.

وأشار إلى أن “رأي الغرب يطرح وكأنه الوحيد الصحيح، مشددا على أن “مثل هذا النهج الهدام” لا يسهم في وحدة المجلس.