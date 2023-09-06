لأول مرة منذ 2011.. وزير خارجية اليمن يلتقي نظيره السوري في القاهرة

أخبار ليبيا 24

كشفت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك التقى نظيره السوري فيصل المقداد، في القاهرة، على هامش اجتماع للجامعة العربية.

وأفادت الوكالة بأن اللقاء الذي جمع بن مبارك والمقداد هو الأول الذي يجمع وزيري خارجية البلدين منذ عام 2011، وجرى على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأوضحت وكالة “سبأ نيو” أن بن مبارك بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الوزيران مكانة ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، بحسب الوكالة.