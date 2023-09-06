شرطة العروبة تضبط مطلوبًا هاربًا من طرابلس

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة العروبة ضبط شخصًا مطلوبًا لدى مركز شرطة سوق الثلاثاء بمُديرية أمن طرابلس على ذمة واقعة مُشاجرة واعتداء على مواطنين.

وأوضحت المديرية القبض على المتهم تم بناء على برقية تعميم صادرة عن مركز شرطة سوق الثلاثاء بمُديرية أمن طرابلس وردت إلى غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن بنغازي.

وذكرت أن البرقية تفيد بالتعميم على شخص مطلوب لدى مركز سوق الثلاثاء بمديرية أمن طرابلس على ذمة وقائع المشاجرة والاعتداء على المواطنين وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وأفادت أن رئيس مركز شرطة العروبة مقدم جاد الله ماضي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب حيث تم خروج أعضاء التحريات لجمع المعلومات والتحري عنه.

وأضافت أن معلومات وردت عن تواجد الشخص المطلوب بمنطقة الليثي وعلى الفور تم الانتقال وضبطه وإيداعه بالحجز القانوني للمركز.

وبينت المديرية أن دورية تابعة لمركز شرطة سوق الثلاثاء التابع لمديرية أمن طرابلس بإمرة رئيس المركز وصلت إلى مركز شرطة العروبة وقاموا باستلام الموقوف والانتقال به إلى مديرية أمن طرابلس.