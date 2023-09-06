رئيس لجنة الصحة يبحث نقص الأدوية والإمداد الطبي بمستشفى الجلاء

6 سبتمبر، 2023 11:46 ص
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أخبارليبيا24

بحث رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب نصر الدين مهنى مع مدير مستشفى الجلاء جمعة الريشي نقص الأدوية في المستشفى.

واستعرض مهنى خلال اللقاء أمس الثلاثاء صيانة الأجهزة الطبية ونقص الإمداد الطبي كون المستشفى من أكبر المستشفيات في المنطقة الشرقية.

وكان مدير مستشفى الجلاء شدد خلال اجتماع اليومين الماضيين مع مدير إدارة الأجهزة والمعدات الطبية على ضرورة وضع آلية عمل جديدة بحيث يتم بذل المزيد من الجهد لإصلاح جميع الأجهزة المتعطلة والخارجة عن العمل في أسرع وقت ممكن.

وأكد الريشي أن إصلاح الأجهزة ياتي خدمة لكافة المرضى داخل مدينة بنغازي وخارجها باعتبار مستشفى الجلاء صمام آمان الخدمة الطبية لكافة المدن الليبية.

6 سبتمبر، 2023 11:46 ص
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