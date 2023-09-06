حصيلة ضحايا سيول وفيضانات تركيا ترتفع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لقى 5 أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن تسببت أمطار غزيرة في سيول وفيضانات في شمال غربي تركيا.

وبحسب وكالة الأناضول التركية؛ قُتل 3 أشخاص، وفُقد 3 في كيركلاريلي قرب الحدود مع بلغاريا واليونان، بعد أن غمرت مياه الفيضانات منازل في المنطقة، بينما قتل 2وأصيب 31 في حيَّين بإسطنبول؛ أكبر مدن البلاد.

وشنرت الوكالة مقاطع وثقت تدفقات ضخمة من المياه تسببت في طفو سيارات بمياه الفيضانات في مناطق بشمال إسطنبول.

وفي الأثناء.. اقترضت تركيا من البك الدولي قرضًا بقيمة مليار دولار؛ لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، يبلغ أجل القرض 18 عامًا منها فترة سماح مدتها 5 أعوام، وفقَ وزارة الخزانة والمالية.

وفي وقتٍ سابق.. وافق البنك الدولي على منح تركيا تمويلاً يقدُ بـمليار دولار؛ بُغية دعم إعادة بناء المساكن الريفية والمرافق العامة بالمناطق المتضررة من الزلزال الماضي.

البنك الدولي أوضح في بيانٍ حديث أن «مشروع التعافي وإعادة الإعمار من زلزال تركيا» سيُسهم في إعادة بناء البنية التحتية وسيشمل 11 ولاية يسكنها نحو 14 مليون شخص متضررين من الزلزال.

وبحسب البنك الدولي.. سيمنحُ تركيا تمويلاً بقيمك 450 مليون دولار لمنع إغلاق الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من الزلزال في تركيا، ومساعدتها على الاحتفاظ بفرص العمل التي توفرها، وفقًا للبيان.