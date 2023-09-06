حبس مراقب مالي في بعثة ليبيا بالهند على ذمة التحقيق بتهمة فساد مالي

أخبار ليبيا 24

قال مكتب النائب العام في ليبيا، إن النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية في مواجهة المراقب المالي المنسَّب إلى بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية الهند.

وأضاف المكتب، أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تقصى واقع انحراف مسؤول مراقبة الشأن المالي في البعثة عن مقتضيات صيانة المصلحة المعهودة إليه؛ فكشف الاستقصاء عن تحلله من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام.

وأوضح أن المراقب المالي تعمد تكرار بيانات صرف مرتباته حتى استيسر له سحب 186 ألف يورو من المبالغ المعهود إليه حفظها.

وأضاف، كما أنه تصرف في 185 ألف يورو دون مستندات وفواتير تثبت أوجه صرف المبلغ؛ وأسهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في 25 ألف يورو.

وقال، مكتب النائب العام، إن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.