جابت الحدود الليبية..سبل السلام ترسل دورية عسكرية كبيرة في صحراء الجنوب الشرقي

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أكدت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي المتمركزة في مدينة الكفرة خروج دورية عسكرية كبيرة منذ يوم الجمعة الماضي في صحراء الجنوب الشرقي.

وأضافت الكتيبة أن الدورية التي خرجت بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر جابت الحدود الليبية مع دول الجوار وهي مصر والسودان وتشاد.

وأوضحت سبل السلام أن الدورية من أجل تأمين الجنوب الشرقي الليبي خاصة في ضل الأحداث الأخيرة التي تشهدها دول الجوار وهي السودان وتشاد.

وأفادت الكتيبة أن الدورية تأتي كذلك لتعزيز العملية العسكرية الأخيرة التي أطلقها الجيش الليبي لتطهير الجنوب الغربي من المعارضة التشادية والمرتزقة.