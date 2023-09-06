تعيين سفير جديد لبريطانيا لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تعيين سفيرها الجديد لدى ليبيا، خلفًا للسفيرة كارولين هورلاند. وقالت حكومة المملكة المتحدة: “تم تعيين الدكتور مارتن لونجدن سفيرا لصاحب الجلالة لدى ليبيا”.

وقالت السفارة البريطانية على موقع “إكس”: “يسعدنا أن نعلن عن تعيين سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا.. نتطلع بشدة كلنا في إلى العمل معه ومواصلة تعزيز علاقة مع ليبيا”.

وفي تغريدة على حسابه بموقع “إكس” قال مارتن لونجدين: “يسرني جدا أن أمثل المملكة المتحدة كسفيرا جديدا لجلالة الملك في ليبيا هذا الخريف”.

وأضاف: “سأنضم إلى فريق ممتاز من الزملاء البريطانيين والليبيين في السفارة، وأنا متحمس لبدء عملي والتعرف على الناس والأماكن في هذا البلد الرائع”.

بدورها قالت السفيرة السابقة كارولين هورلاند: “أنا حزينة جدا لأني سأغادر ليبيا قريبًا، ولكن يسعدني أن أسلم مهامي لزميلي الرائع الدكتور مارتن لونجدين.. أنا متأكدة أنه سيحب ليبيا بقدر ما أحبها”.