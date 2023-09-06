تأهل مستحق للمنتخب الليبي لكرة الطائرة إلى دور الثمانية من بطولة أفريقيا

أخبار ليبيا 24

نجح المنتخب الليبي لكرة الطائرة في تحقيق فوزه الثاني على التوالي على حساب منتخب كينيا بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، وذلك بالجولة الثانية من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والمقامة حاليًا في القاهرة.

وبهذه الفوز يتأهل المنتخب الليبي إلى دور الثمانية.

وحسم المنتخب الليبي أشواط المباراة الثلاثة لصالحه، حيث فاز في الشوط الأول بنتيجة 25-23، والشوط الثاني 25-22، والشوط الثالث 25-12.

وكان المنتخب الليبي قد فاز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مستهل البطولة الأفريقية. وينافس منتخب ليبيا على البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا.