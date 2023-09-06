بوريطة: الليبيون وحدهم أصحاب القرار للوصول ببلادهم إلى الاستقرار

أخبار ليبيا 24

وسط قلق سياسي واضطربات أمنية واشتباكات طيلة الفترة الماضية، أعرب وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، عن أمله في تحقيق استقرار الأوضاع في ليبيا واليمن ودول المنطقة التي تشهد نزاعات.

وأكد بوريطة، خلال كلمته بالدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية، أن الليبيون وحدهم، هم أصحاب القرار للوصول ببلادهم إلى مرحلة الاستقرار.

وقال بوريطة نتطلع إلى اكتمال فصول التسوية السياسية للأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن .

وذكر أن الوضع العربي الراهن المشوب بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم، لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حُسن الجوار، والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية .

وأشار إلى أنه انطلاقاً من إيمان المملكة المغربية بأن مصير الأمة العربية رهين بتضافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حُسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية؛ رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين، وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة والشاملة.