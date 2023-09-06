بواقع 35 مليار دولار.. البنك الدولي يدرس مضاعفة تمويله لتركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يبحث البنك الدولي إمكانية مضاعفة تمويله إلى تركيا بواقع 35 مليار دولار.

بلومبيرغ للأنباء؛ أشارت إلى أن البنك يجري محادثات متقدمة لمضاعفة تمويله لـتركيا إلى 35 مليار دولار للمساعدة في استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، وتشمل هذه المباحثات تعهد البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل، وسيشمل التمويل الإقراض المباشر للحكومة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، بحسب بلومبرغ.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل عجز الميزان التجاري في تركيا خلال شهر يوليو الماضي؛ 12.217 مليار دولار.

بيانات معهد الإحصاء التركي؛ أوضحتْ أن هذا المعدل يأتي بزيادة 14.2% على أساس سنوي، وهو ما يعكس صعوداً بواقع 10.5% في الواردات لتصل إلى 32.295 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 8.3% لتبلغ 20.078 مليار دولار، بحسب المعهد.

من جهةٍ أخرى.. رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25 بالمائة

وبحسب تقرير البنك المركزي، تعدّ تكاليف الاقتراض في تركيا هي الأعلى منذ منتصف عام 2010 عندما اعتمدت البلاد سعر الفائدة على الإقراض، مرجعًا سبب رفع الفائدة إلى محاولة كبح التضخم في والسيطرة على تدهور قيمة الليرة.

وفي الأثناء…تسعى تركيا لتبني نهج «يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد»، بحسب ما أكدهُ قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.