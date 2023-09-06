بعد 9 ساعات..444 قتال يضبط قاتل المواطن النّفاتي أحمد رمضان

6 سبتمبر، 2023 12:09 م
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أخبارليبيا24

كشف اللواء 444 قتال أنه تمكن من القبض على شخص متهتم في قضية قتل المواطن النّفاتي أحمد رمضان بمصرف الجمهوريّة.

وأوضح اللواء أن إحدى مفارزه تمكّنت الإثنين من إلقاء القبض على المدعو: (ا، م، ا) والذي قام بقتل المواطن النّفاتي أحمد رمضان بمصرف الجمهوريّة.

وأضاف اللواء 444 قتال أنه تمّ القبض على الجاني ببلديّة العربان بعد مرور تسعة ساعات من واقعةِ القتل والتي وقعت ببلديّة الشقيقة.

وأشار اللواء 444 قتال إلى أن ضبط الجاني تم بالتّعاون مع مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخليّة.

6 سبتمبر، 2023 12:09 م
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