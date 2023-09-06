بعد تحذير النواب بإيقاف اللجنة.. الجامعة العربية ترحب بتشكيل المالية العليا

أخبار ليبيا 24

رحب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأربعاء، بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي، كخطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة.

وأشادت الجامعة بجهود لجنة (6+6)، حاثا إياها على سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدا على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة .

ومن جهته، حذر مجلس النواب في بيان له أمس اللجنة المالية العليا أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.

وأضاف مجلس النواب أن أي أوجه صرف من أي لجان يعد كذلك أمراً مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعلن الثلاثاء أن مجلس النواب أقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م.

وذكر بليحق أن النواب أقر مشروع قانون الميزانية المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع بملاحظات .