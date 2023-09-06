بعد إتمام الإجراءات.. دفن تسعة جثث مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت الناطق باسم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، دفن تسعة جثث مجهولة الهوية كانت بقسم المشرحة البشرية “ثلاجة حفظ الموتى” منذ فترة طويلة.

وأوضحت البرغثي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أنه بعد إتمام كافة الإجراءات وبحضور الجهات المختصة من نيابة ومركز الخبرة القضائية “طب شرعي” وجهاز الحرس البلدي، وبالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، تم دفن تسعة جثث مجهولة الهوية.

وقالت البرغثي، أن الجثث كانت بثلاجة حفظ الموتى منذ فترة طويلة، وهي تعود لرفات أشخاص مجهولين، ولمهاجرين غير شرعيين، بالإضافة إلى أجنه “أطفال” وأشلاء أيضا، بعد أخذ العينات منها للتعرف على هوية أصحابها، وبسبب التحلل وانبعاث روائح كريهة أصدر مدير عام المستشفى جمعة الريشي تعليمات بالدفن بعد اتمام الإجراءات.

وأشارت البرغثي إلى أنه لا تزال هناك جثث أخرى بقسم المشرحة البشرية مجهولة الهوية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ومن ثم سيتم عملية دفنها.