بالأسماء..البحث عن المفقودين تتعرف على 9 حالات من مفقودي 2011

6 سبتمبر، 2023 10:25 ص
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أخبارليبيا24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على عدد ( 9 ) حالات من مفقودي 2011.

وأضافت الهيئة أنه تم كذلك التعرف على حالة جنائية محالة للهيئة من النيابة العامة عن طريق الحمض النووي DNA.

وأوضحت الهيئة أنه الذين تم التعرف عليهم هم:

1- علي احمد علي السائح — طرابلس
2- هشام محمد سالم زعيط — الزاوية
3- نادر خليفة محمد خليفة — تيجي
4- عمر المبروك سعد المزوغي — طرابلس
5- ابراهيم علي محمد اشكندالي — الزاوية
6-عبدالله محمد عبدالله الديب — الزاوية
7- اسامة الازهر ابوبكر حميد — طرابلس
8- الزروق احمد محمد العقوبي— غريان
9- وليد المهدي احمد محمد — طرابلس

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام بعد إتمام الإجراءات القانونية.

وأفادت الهيئة أنه تم استخراج الرفات من قبل فرق الهيئة من مدن مختلفة،و تمت مراجعة النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

6 سبتمبر، 2023 10:25 ص
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