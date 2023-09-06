المنتخب الوطني لكرة القدم يتعادل مع غينيا الاستوائية في ختام تصفيات الكان

أخبار ليبيا 24

تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مع منتخب غينيا الاستوائية بهدف لمثله في مباراة جمعت الفريقين بملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن ختام مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار 2024.

وتقدم منتخب غينيا الاستوائية في المباراة عند الدقيقة 62 من زمن المباراة عن طريق مدافعه خوسيه ايلو، في حين حقق المنتخب الوطني التعادل عن طريف لاعبه حسين طقطق في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

وأدار المباراة طاقم تحكيم من تشاد قاده الحكم محمد الحاج، ويساعده مواطناه يحيى عيسى وعيسى بوغوله، فيما كان الحكم الرابع الفريد بوصاري، ومامون نصر مراقبًا للمباراة، فيما قام المالي إبراهيم هدرا بمراقبة الحكام.

وتعد المباراة بالنسبة للمنتخب الليبي تحصيل حاصل، ونتيجة هذه المباراة لا تخدم فرسان المتوسط لأنه خارج حسابات التأهل إلى نهائيات كوت ديفوار 2024.

وسيقوم اتحاد كرة القدم بتعيين مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة التي تنتظره خلالها العديد من الارتباطات الدولية التي يأتي على رأسها خوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.