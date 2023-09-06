اللواء 128 المعزز يؤكد استمراره تأمين الحدود الجنوبية لليبيا رغم الظروف المناخية القاسية

6 سبتمبر، 2023 4:20 م
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أخبار ليبيا 24

أكد اللواء 128 المعزز التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، على استمرار تأمين الحدود الجنوبية لليبيا على الرغم من الظروف المناخية القاسية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بشأن بسط الأمن والاستقرار المدن والمناطق الواقعة في الجنوب الليبي، وتأمين الشريط الحدودي.

وقال مكتب الإعلام الحربي، إن وحدات اللواء 128 المعزز لا تزال تؤدي واجبها المقدس بكل احترافية وإخلاص، رغم الظروف المناخية القاسية وقلة توفر الإمكانيات اللازمة.

وأضاف، أن رجال اللواء المرابطون في المواقع والنقاط الثابتة والمتحركة من التكيف والتعايش مع كافة ظروف الوعرة والمشقات لتنفيذ الماهم المناطة بهم بكل دقة وتفاني وتضحية في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن.

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