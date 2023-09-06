الكبير يستقبل سفيرة بريطانيا بمناسبة انتهاء عملها في ليبيا

أخبار ليبيا 24

استقبل الصديق عمر الكبير عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، كارولين هورلاند، سفير المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا بمناسبة انتهاء عملها كسفيرة في ليبيا.

وقال المصرف المركزي، إن السفيرة أشادت بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وانعكاساته الإيجابية على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف، أنها أكدت على أن توحيد المصرف سيساعد في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات وجذب الشركات البريطانية لاستئناف نشاطاتها في ليبيا.

وذكر مصرف ليبيا المركزي، أن الجانبان تطرقا للعديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة.

وأعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تعيين سفيرها الجديد لدى ليبيا، خلفًا للسفيرة كارولين هورلاند. وقالت حكومة المملكة المتحدة: “تم تعيين الدكتور مارتن لونجدن سفيرا لصاحب الجلالة لدى ليبيا”.

وأضافت، أن هورلاند ستنتقل إلى تعيين آخر في الخدمة الدبلوماسية، وسيتولى الدكتور لونجدين منصبه خلال شهر أكتوبر 2023.