الطرق والجسور توصي بفتح الحركة المرورية على جسر وادي الكوف أمام السيارات العادية

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أوصت اللجنة المكلفة لزيارة لجسر وادي الكوف بعدم ممانعة فتح الحركة المرورية على الجسر.

واشترطت اللجنة لتابعة لمصلحة الطرق والجسور خلال الزيارة أن فتح الحركة المرورية يكون أمام المركبات العادية باستثناء مركبات النقل الثقيل والمتوسط.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم فحص أجزاء الجسر الخرسانية وملحقاته بناء على تعليمات رئيس مصلحة الطرق والجسور.

وأوضحت أن الجسر يتكون من جزئين مستقلين تم الربط بينهما بواسطة جسر معلق طوله 55 م.

وأضافت أنه تم فحص الطبقة الإسفلتية وفواصل التمدد الثابتة والمتحركة، والسياج المعدني المرن والدرابزين على جانبي الطريق وغرف التحكم .