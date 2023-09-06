الصحة: نتائج فحص حالات التسمم بالخمس تؤكد وجود بكتيريا «السلمونيلا»

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أكدت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية أن نتائج الفحص للحالات التي أصيبت بتسمم غدائي ببلدية الخمس، أسفرت عن تأكيد وجود بكتيريا «السلمونيلا» في عينات البراز.

وأضافت الوزارة أنه بحسب نتائج العينات التي كشفت عنها وحدة الأحياء الدقيقة بقسم المختبرات الطبية داخل مستشفى الخمس التعليمي، لم تظهر أي نتائج إيجابية لوجود بكتيريا «السلمونيلا» في الدم.

وأشارت إلى أنها تلقّت بلاغًا عبر غرفة الطوارئ المركزية بوصول حالات تسمم غذائي إلى مستشفى الخمس التعليمي، مساء الخميس، في الـ31 من أغسطس، وعلى إثر ذلك قامت بتفعيل فرق الإسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة والبدء بالاستقصاء الوبائي.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي وصلت لمستشفى الخمس على مدى يومين، بلغت (112) حالة (نساء، أطفال، رجال)، (59) حالة دخلت أقسام الإيواء منها (17) حالة أطفال.

ودعت وزارة الصحة إلى اتباع القواعد الصحية لسلامة الغذاء أثناء الإعداد والتحضير والتخزين، واختيار الأطعمة المطهية جيداً والالتزام بالنظافة الشخصية بصفة عامة وعلى الخصوص غسل الأيدي جيداً قبل الأكل.

وشددت على اتباع أهم قواعد السلامة الغذائية، وهو طهو الطعام بالقدر الذي سيتم استهلاكه في نفس اليوم، أما طهي الأطعمة خلال اليوم لتقديمها في اليوم التالي (في الحفلات والمناسبات مثلاً) فهي ممارسة لا ينصح بها.