السعودية تمددّ قرار تقليص إمدادات الخام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

مدّدت السعودية وروسيا قرار تقليص إمدادات النفط لدعم استقرار أسواق الخام.

وزارة الطاقة السعودية؛ أشارت إلى أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام بحسب وكالة الأنباء السعودية.

من جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان منفصل إن خفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً سيتم تمديده لنفس المدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضبابية مشهد الطلب العالمي على الخام، بسبب التعافي الهش لاقتصاد الصين، ونهج التشديد النقدي في أوروبا وأميركا.

وفي الأثناء.. انخفض إنتاج دول أوبك من النفط، خلال شهر يوليو الماضي بواقع 27.79 مليون برميل يومياً في المتوسط.

وبحسب أحدث تقرير للمنظمة، بلغ حجم الانخفاض 900 ألف برميل يومياً، وهو أكبر انخفاض منذ 2020

وفي وقتٍ سابق.. توقعت منظمة أوبك بلس ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بمختلف أنواعها 23 في المائة حتى عام 2045.

الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، هيثم الغيص، الثلاثاء، قال ضمن كلمته في مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا، إن الدعوات للحد من المشاريع النفطية الجديدة أو وقف تمويلها غير واقعية وغير حكيمة، مشيرًا على الحاجة الملحة لاستخدام التكنولوجيا لمعالجة انبعاثات الوقود الأحفوري المستمرة، وفق قوله.