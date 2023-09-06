الدبيبة يبحث مع السفير التركي عودة خطوط بلاده الجوية إلى ليبيا

6 سبتمبر، 2023 9:23 م
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أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إن اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين، وإمكانية عودة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

وأضاف أن السفير التركي أبدى استعداده لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه استئناف الخطوط التركية رحلاتها من ليبيا، مؤكداً حرص أنقرة الدائم على تطوير العلاقات الاستراتيجية بحكومة الوحدة الوطنية.

6 سبتمبر، 2023 9:23 م
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