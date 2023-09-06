الحويج يترأس وفد ليبيا لحضور أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية

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ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وفد دولة ليبيا لحضور أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية.

وأوضحت المندوبية الليبية في جامعة الدول العربية أن الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وأضافت أن الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني، عقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وأفادت المندوبية أن الحوار “المنتدى الوزاري العربي الياباني” في جولته الثالثة، يهدف إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.