استمرار هطول الأمطار على ليبيا حتى مطلع الأسبوع القادم

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار من حين لآخر على ليبيا إلى مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف المركز، إن ذلك سيتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وقال المركز، إن سقوط الأمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على أغلب مناطق شمال ليبيا، ومن المتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر وعلى بعض المناطق الممتدة من زوارة إلى بنغازي، وتصل إلى بعض مناطق الدواخل في بني وليد وترهونة ومسلاته وجبل نفوسة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الرياح تكون نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر/الساعة، مع بحر مضطرب وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار، بداية من مساء اليوم الأربعاء على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.