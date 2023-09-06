أفريكا أنتيلجنس: لقاء المنقوش وكوهين كان يرتب لاجتماع بين الدبيبة ونتنياهو

أخبار ليبيا 24

كشف موقع أفريكا إنتلجنس، الفرنسي الاستخباراتي تفاصيل جديدة، عن لقاء المنقوش وكوهين والغرض الأساسي من عقده، وقبل أن تتفجر الفضيحة بخصوصه في روما.

وأوضح الموقع، في تقرير له أن اجتماع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما في أواخر أغسطس الماضي، كان بمثابة مقدمة لاجتماع مخطط له بين رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

لافتا: أن كشف كوهين للقاء، أضر بالمشروع، وسارع الدبيبة إلى النأي بنفسه لكنه كان في الواقع وراء لقاء روما، بحسب أفريكا أنتيلجنس.

وكشف الموقع، تحديد عدة دول كمضيفين محتملين لاحتضان لقاء الدبيبة ونتنياهو، من بينها كندا والأردن والإمارات، بحسب معلوماته.

وشدد الموقع الفرنسي، أن روما تقوم بتسهيل المناقشات خلف الكواليس بين إدارة الدبيبة وتل أبيب منذ عدة أسابيع.

وتابعت: أن هذه القضية كانت مدرجة على جدول أعمال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى طرابلس خلال يناير الماضي، كما تمت مناقشتها أيضًا في يونيو عندما زار الدبيبة روما.