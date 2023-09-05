نورلاند: مستمرون في دعم جهود مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات

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قال المبعوث الأمريكي الخاص، السفير نورلاند، اليوم الثلاثاء، إنهم مستمرون في دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات.

وقال نورلاند، في تغريدة للسفارة الأمريكية على موقع “إكس”: “نحن مستمرون في دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات ولدينا ثقة كاملة في قدرتها على إجراء الانتخابات الوطنية والبلدية على حد سواء”.

المبعوث الأمريكي الخاص السفير نورلاند: "نحن مستمرون في دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات للتحضير للانتخابات و لدينا ثقة كاملة في قدرتها على إجراء الانتخابات الوطنية والبلدية على حد سواء." #ليبيا pic.twitter.com/ze7YHgJPB2 — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) September 5, 2023

ونشرت السفارة تظهر نورلاند رفقة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، فيما يبدوا أنهما اجتمعا سوية اليوم في حضور نائب رئيس البعثة الأمريكية إلى ليبيا، جيريمي بيرندت.