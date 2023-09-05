نورلاند: مستمرون في دعم جهود مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات

5 سبتمبر، 2023 11:51 م
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أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأمريكي الخاص، السفير نورلاند، اليوم الثلاثاء، إنهم مستمرون في دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات.

وقال نورلاند، في تغريدة للسفارة الأمريكية على موقع “إكس”: “نحن مستمرون في دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات ولدينا ثقة كاملة في قدرتها على إجراء الانتخابات الوطنية والبلدية على حد سواء”.

ونشرت السفارة تظهر نورلاند رفقة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، فيما يبدوا أنهما اجتمعا سوية اليوم في حضور نائب رئيس البعثة الأمريكية إلى ليبيا، جيريمي بيرندت.

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5 سبتمبر، 2023 11:51 م
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