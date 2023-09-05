مقتل 25 سودانيًا خلال اشتباكات جديدة في السودان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قُتل 5 مدنيين في السودان، جراء تبادل نيران المدفعية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أن قتل 20 آخرين، من بينهم طفلان في غارة جوية.

وكالة الصحافة الفرنسية؛ نقلت عن مصدر طبي عسكري قوله: «قُتل 5 مدنيين إثر سقوط قذائف على منازلهم في أمدرمان»، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، بعد مقتل 20 مدنياً في غارة جوية على حي سكني جنوب الخرطوم أمس.

بدوره اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الحرب الدائرة في بلاده قد تتسبب في «تفتت السودان» و«تصيب وحدته في مقتل»، على حد قوله.

وقال البرهان في تصريحات من بورتسودان إن الشرطة السودانية جاهزة لتأمين المرحلة المقبلة وتستعد لما بعد الحرب، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.

وفي وقتٍ سابق.. أوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنهُ «لا يسعى للاستمرار في الحكم»

كما نفى البرهان وخلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة؛ أكد «نسعى لإقامة نظام ديمقراطي وإجراء انتخابات (حرة نزيهة) يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء» وفق قوله.

وكنا الجانبان المصري والسوداني قد استعراضا تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة «حفاظاً على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو المستقبل» بحسب رويترز.