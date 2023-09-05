بعد خمسين عاما.. لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تقوم بصيانة عمارات الحرية في طبرق

أخبار ليبيا 24

دخلت حوالي “101” عمارة بحي الحرية في مدينة طبرق، والتي تم بنائها في سبعينات القرن الماضي ولم يتم صيانتها إلا خلال هذه الفترة.

ووضعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في أولوياتها الكثير من المشاريع الكبرى في طبرق من رصف طرق وإنارة ومن ضمن هذه الأولويات عمارات حي الحرية وعددها “101” عمارة ما بين دورين وأربعة أدوار.

وقد تابعت بلدية طبرق هذه المشاريع عن طريق إدارة المشروعات بالبلدية.

وكانت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار المكلفة من مجلس النواب برئاسة حاتم العريبي، قد طالبت رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، بحصر كافة المشاريع المتعثرة وإحالة كافة احتياجات البلدية إلى اللجنة، بحسب المجلس البلدي طبرق.

وقال المجلس البلدي طبرق إن رئيس وأعضاء لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بحثوا مع المسؤولين في البلدية كافة الأوضاع بالمدينة، حيث طلب رئيس اللجنة من رئيس المجلس التسييري إحالة كافة الاحتياجات وحصر المشاريع المتعثرة للجنة، لمباشرة أعمال الصيانة بالبلدية .

وأوضح المجلس البلدي طبرق أن المشاريع تشمل صيانة ورصف وتوسيع الطرق بالبلدية ومعالجة مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب، بالإضافة إلى صيانة واستكمال المدارس والإنارة العمومية بالمدينة، منوهًا بأن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ستجري زيارة ميدانية للبلدية خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء في تنفيذ المشاريع.

يشار إلى أن بلدية طبرق خلال هذه الفترة تشهد عدد كبير من المشروعات الهامة التي تهم المواطنين.