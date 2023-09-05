كوريا وروسيا.. مباحثات ومفاوضات بشأن الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

من المقرر أن يجري الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا.

البيت الأبيض؛ أكد أنّ الطرفان سيجريان مفاوضات حول الأسلحة بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفيما سبق.. كشف البيت الأبيض أنّ موسكو تجري سرّاً محادثات حثيثة مع بيونغ يانغ للحصول منها على كمّيات من الذخائر والإمدادات اللازمة لحربها في أوكرانيا، وفق ما نقلته المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون.

وقالت المتحدة: كما سبق لنا أن حذّرنا علانية، فإنّ مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتقدّم بشكل حثيث، وأضافتْ لدينا معلومات مفادها بأنّ كيم جونغ-أون يتوقّع أن تتواصل هذه المحادثات لتشمل حواراً دبلوماسياً في روسيا على مستوى القادة

وفي سياقٍ منفصل.. كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن مساعيه لإنهاء ما اسماهُ بهيمنة الدولار الأميركي على المبادلات التجارية العالمية.

بوتين؛ وخلال قمة بريكس أكد عزم المجموعة تأسيس خطوط تجارية مستدامة، مشيرًا إلى أن المجموعة تعزز ثقلها العالمي عامًا بعد آخر، ونسعى لتعزيز نفوذ المجموعة في إطار توسع الشراكات، على حد قوله.