كانت لعبة متعمدة.. لويس فان غال يشكك في نزاهة فوز ميسي بكأس العالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شكك المدرب الهولندي، لويس فان غال، بنزاهة تتويج منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي بلقب بطولة كأس العالم “قطر 2022″، وذلك عبر تصريحات مثيرة وقوية أشعلت مواقع التواصل.

فان غال، الذي ظهر مساء الاثنين في حفل توزيع جوائز الدوري الهولندي، وجه رسالة واضحة وشديدة اللهجة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بأنه كان السبب الرئيسي في تتويج الأرجنتين بالمونديال الأخير.

وقال فان غال في تصريحات لشبكة “NOS” الهولندية: “عندما ترى كيف يسجل منتخب الأرجنتين الأهداف وكيف نسجلها نحن، وعندما ترى كيف تجاوز بعض لاعبي الأرجنتين حدودهم دون التعرض لعقوبات، أعتقد أن الأمر كله كان لعبة متعمدة”.

وعندما سأله المراسل عما يقصد أضاف مدرب منتخب هولندا السابق: “أعني كل ما أقوله بذلك”، ليطرح عليه الصحفي سؤلا جديدا قال فيه: “هل تقصد أن الأمور كلها تمت ليكون ميسي بطلا للعالم؟”، ليرد قائلا: “أعتقد ذلك، ولكنني قلت ما يكفي”.

ثم قال له الصحفي إن “هذا يقول الكثير”، فرد فان غال منزعجا: “سألتني وأجبت، أنا لا أكذب أبدا”. والتفت للصحفي: “لماذا هذا الإلحاح عندما أجيب بما أفكر فيه؟”.

يذكر أن منتخب هولندا بقيادة المدرب فان غال حينها، ودع منافسات كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة بنتيجة 3-4 في ركلات الترجيح أمام الأرجنتين، بعد مباراة مثيرة بين المنتخبين انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وعقب تلك المباراة المثيرة، انتشرت صور ومقاطع فيديو لوقوف ميسي باتجاه دكة بدلاء هولندا والاحتفال بوضع يديه على رأسه، بنفس الطريقة التي اعتاد القيام بها مواطنه المعتزل خوان رومان ريكيلمي.

وفسرت صحيفة “OLE” الأرجنتينية حينها احتفال ميسي بالقول إن قائد “التانغو” سعى لرد الاعتبار لمواطنه ريكيلمي بعدما تعرض لسوء معاملة من المدرب الهولندي فان غال خلال فترة عملهما معا في نادي برشلونة.

وأضافت أن فان غال كان لا يشرك ريكيلمي في مركزه الأصلي، وهاجمه مرارا في وسائل الإعلام، الأمر الذي أجبره على الرحيل وقتها لنادي فياريال.