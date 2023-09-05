فيلم باربي يتصدر ويحقق إيرادات بـ1.38 مليار دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لا يزال فيلم باربي يحقق المزيد من النجاح ويتصدر شباك التذاكر العالمي بعد أن حقق إيرادات بقيمة 1.38 مليار دولار، ليصبح الفيلم الأعلى ربحاً خلال العام الحاليّ.

وفي وقتٍ سابق.. تجاوز فيلم «باربي» حاجز مليار دولار من مبيعات شباك التذاكر العالمية في الأسبوع الثالث من إطلاقه.

الفيلم الذي أنتجته شركة وارنر براذرز، والمبني على قصة الدمية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم أصبح هن الفيلم الثاني -فقط- الذي يحقق مثل هذه الإيرادات خلال العام الحالي.

وبحسب شركة الإنتاج، حصد الفيلم 53 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا فقط في أسبوعه الثالث، بالإضافة إلى 74 مليون دولار إضافية في دول أخرى.

وتصدر فيلم Barbie شباك التذاكر لعام 2023 بمبيعات تذاكر بقيمة 155 مليون دولار في مسارح أميركا الشمالية، والتي حطمت الرقم القياسي الأول في عطلة نهاية الأسبوع