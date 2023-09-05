طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي ترتفع بـ 30% خلال 2023

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ارتفعتْ طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي؛ أوضحت أنه تم التقدم بنحو 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو معتبرة أن «الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الميول الحالية».

ووفقًا لوكالة الهجر.. يشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين مع 44 في المائة من الطلبات، مشيرةً إلى أن طلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.

وقالت الوكالة إن سبب هذا الارتفاع تتعرض الدول الأوروبية «لضغوط لبت هذه الطلبات» فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتّها بنسبة 34 في المائة في 2022.

وفي سياقٍ ذي صلة.. تعهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في روما، الأحد، بتقديم 100 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية في البلدان المتضررة من الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام). وناقش المؤتمر تحديات الهجرة غير النظامية والحاجة الملحة إلى إيجاد حلول متكاملة تعالج أسبابها من جذورها.

إلى جانب البحث عن السبل الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن والاستقرار في بلدان الهجرة.

كما تمّت مناقشة تكثيف العمل الجماعي الدولي والتعاون البناء للإسهام في حماية أرواح المهاجرين وصون كرامتهم وحقهم في الحياة الكريمة حيث تتسبب هذه الهجرات في فقدان آلاف الأرواح البشرية سنويًا.