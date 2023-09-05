تدني الإيرادات المحلية الليبية خلال شهر أغسطس

أخبار ليبيا 24

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات المحلية شهدت تدن خلال شهر أغسطس 2023؛ حيث بلغت إيرادات الجمارك حوالي 4 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب حوالي 11 مليون دينار، وإيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية (صفر).

جاء ذلك في تقريره الشهري حول الإيراد والإنفاق خلال الفترة الممتدة من 01 يناير وحتى 31 أغسطس 2023.

وقال المصرف المركزي، إن هذا البيان يأتي في إطار استراتيجيته لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، ومواصلة جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة.

حجم الإيراد العام

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي حجم الإيراد في ليبيا خلال تلك الفترة بلغ نحو 78.2 مليار.

وتمثل الإيراد في مبيعات نفطية بنحو 59.8 مليار، وإتاوات نفطية بنحو 6.6 مليار، وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة، بنحو 10.3 مليار.

كما تمثل الإيراد في إيراد الضرائب بنحو 371 مليون والجمارك بنحو 163 مليون والاتصالات بنحو 352 مليون، وبيع المحروقات في السوق المحلي، بنحو 120 مليون دينار ليبي.

وتمثل الإيراد كذلك في إيرادات أخرى -واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة- بنحو 448 مليون.