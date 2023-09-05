تجاوزت 110 الآف جريمة..الصور: الكثافة السكانية في طرابلس تستدعي رفع مستوى الأمن

أخبارليبيا24

أكد النائب العام الصديق الصور اليوم الثلاثاء، أن الكثافة السكانية في العاصمة طرابلس تستدعي رفع مستوى الأمن العام.

ولفت الصور في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي إلى أن عدد الجرائم الخطيرة بلغ أكثر من 110 الآف جريمة.

وذكر النائب العام أن هناك مؤشرات إيجابية على فاعلية العمل الأمني وسرعة التعامل مع البلاغات

ولفت الصور إلى أن الجرائم لم تعد تقليدية بل أصبحت منظمة ترتبط فيها عصابات محلية ودولية، مؤكدًا أن الوضع الأمني في ليبيا معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت.

وأشار النائب العام إلى أن الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية في مدينة الزاوية قامت بدور فعال.

وبين أن هناك تعاون كبير مع جميع الأجهزة الأمنية في عموم البلاد ويتم اتخاذ إجراءات حول عدد من الجرائم.