بليحق: مجلس النواب يقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023

5 سبتمبر، 2023 2:45 م
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عبدالله بليحق
عبدالله بليحق

أخبارليبيا24

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب أقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م.

وذكر بليحق أن النواب أقر مشروع قانون الميزانية المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع بملاحظات.

وانطلقت أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس.

وأوضح بليحق أن النواب شرع في جلسته في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية، والجلسة مغلقة

5 سبتمبر، 2023 2:45 م
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