بسبب صورة سيلفي.. السجن أكثر من 3 سنوات لمصري في بريطانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قضت السلطات البريطانية بالسجن 38 شهرا على مواطن مصري يدعى رضا حمود عبد ربه، بعد القبض عليه خلال محاولته عبور القناة الإنجليزية إثر صورة سيلفي.

وكان المواطن المصري قد نشر صورة “سيلفي” خلال عبور القناة البريطانية للوصول إلى المملكة المتحدة، وتم القبض عليه بتهمة قيادة مركب هجرة غير شرعية وتعريض حياة العديد من الأشخاص للخطر.

وكان على متن القارب 50 شخصا، بينهم 24 ألبانيا و15 أفغانيا، وبعض السوريين والعراقيين، وفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتمت معاقبة المواطن المصري كونه كان يقود القارب، حيث التقط صورة سيلفي لنفسه وهو يقود المركب، قبل لحظات من هجوم خفر السواحل الإنجليزي على القارب وتوقيف الجميع، لتعثر السلطات على هذه الصورة على هاتف رضا وتستخدمها ضده لإدانته في قيادة القارب وتعريض حياة المواطنين للخطر.

من جانبه، قال فيليب هيل محامي الدفاع عن المواطن المصري، إن عبد ربه كان يسافر إلى بريطانيا بحثا عن حياة أفضل وهو ما يجعله لاجئا اقتصاديا.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن ركاب القارب كان لديهم حق اللجوء لبريطانيا إلا أنه تم سحب التصريحات الخاصة باللجوء أو اختفائها تماما.