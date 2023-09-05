النواب يعتبر إقرار ميزانية الحكومة الليبية توحيدا لأوجه الصرف ويحذر اللجنة المالية العليا

أخبارليبيا24

أكد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن إقرار الميزانية المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد يعتبر توحيدا لأوجه الصرف في ظل توحيد المصرف المركزي.

وحذر مجلس النواب في بيان له اللجنة المالية العليا أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.

وأضاف مجلس النواب أن أي أوجه صرف من أي لجان يعد كذلك أمراً مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعلن اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب أقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م.

وذكر بليحق أن النواب أقر مشروع قانون الميزانية المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع بملاحظات.