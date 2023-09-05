القبض على أربعة عناصر تابعين لداعش في العراق

من بين المقبوض عليهم قيادي يشغل منصب خبير متفجرات

5 سبتمبر، 2023 8:18 م
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أخبار ليبيا 24

قال، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحي رسول، إن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على أربعة إرهابيين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق أربيل وبازيان وجمجمال في محافظة السليمانية وكركوك.

وأوضح رسول، في تصريح عبر موقع “إكس”، أنّ عملية القبض الأولى جاءت بعد عملية نوعية بالتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب أربيل.

وأضاف، أن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا خلال العملية من إلقاء القبض على القيادي الإرهابي (و.م.م) والذي يشغل منصب خبير متفجرات في القاطع الشمالي لعصابات داعش الإرهابي.

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن من ضمن التعاون مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية وبواجبين منفصلين تم القاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال في محافظة السليمانية.

وأضاف، كما نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في كركوك.

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5 سبتمبر، 2023 8:18 م
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