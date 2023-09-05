الطرابلسي: نسيطر على الحدود الليبية البرية والبحرية

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أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي اليوم الثلاثاء السيطرة على الحدود الليبية البرية والبحرية.

وأضاف الطرابلس – في مؤتمر صحفي بحضور النائب العام الصديق الصور – :”لدينا ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية”.

وتابع وزير الداخلية :”نحن على تواصل دائم مع كافة الجهات الأمنية في المناطق الشرقية والجنوبية، وأيدينا ممدودة لشركائنا المحليين والدوليين في مجال تطوير العمل الأمني.”.

وشدد الطرابلسي على المواطنين التكاتف مع مديريات الأمن لتوفير الأمن، دون المساس بالثوابت الوطنية.

وأكد وزير الداخلية تواصل العمل بالخطة الأمنية لدعم مديريات الأمن والمراكز الشرطية الرسمية في مختلف المناطق، موضحًا أنه سيتم التركيز على مديرات أمن الجبل في النصف الثاني من 2023.

ولفت الطرابلسي إلى أن وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدًا أن الوزارة سعت لمعالجة كثير من الملفات، وأجرينا العديد من الإصلاحات بمساعدة النائب العام.