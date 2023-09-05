الرئاسي يبحث سُبل استكمال العمل بمشروع السكة الحديدية

أخبار ليبيا 24

عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اجتماعاً بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع السكة الحديدية، وعدد من مديري الإدارات بالجهاز.

واستعرض الحضور في مستهل الاجتماع، المشاكل والصعوبات التي أعاقت استكمال تنفيذ المشروع المتوقف منذ سنوات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد الكوني على أهمية المشروع الإستراتيجي الذي يساهم في تقريب المسافات بين المناطق، والدول لتحقيق التنمية في عديد المجالات، والعمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستئناف العمل بالمشروع بعودة الشركات المنفذة له، موضحا بأن التأخير في تنفيذه تكون له أثاره السلبية على مشاريع التنمية.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة رغبة الجهاز في استكمال العمل بالمشروع، ومنح الجهاز ميزانية التنمية الخاصة به، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له لاستكمال تنفيذ المشروع الإستراتيجي الهام بالتعاون مع الشركات الأجنبية الصينية والروسية المنفذة له للبدء المرحلي في خطوط كل من “رأس إجدير- سرت ، مصراتة – سبها – سرت – بنغازي”.

هذا وكان النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني قد التقى على هامش أعمال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي الصيني خلال قمة “بريكس” التي عقدت بجنوب أفريقيا مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وبحث معه آليات تفعيل التعاون الاستراتيجي، والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية لاستئناف العمل في ليبيا.

يُشار إلى أن مشروع السكك الحديدية أنشأ عام 2003م من خلال توقيع عقود مع شركات روسية وصينية لتنفيذ خطوط كل من رأس إجدير – سرت – مصراتة -سبها وبنغازي كمرحلة أولى.

وبدأت الشركات في عمليات التنفيذ بنسب متفاوتة حيث وصلت أعلاها إلى نسبة 30 % من المشروع، قبل أن تتوقف عام 2011، ما أسفر عن إقفال المواقع ومغادرة الشركات البلاد.