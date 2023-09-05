الحصادي: إذا لم يوجد تشريع كافٍ لتجريم التطبيع هل يعني تبرئة المطبعين؟!

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تساءل عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، اليوم الثلاثاء عن إمكانية وحاسبة المطبعين مع الكياني الصهوني في حال عدم وجود تشريع كافي لذلك.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”القول بأننا ننتظر نتائج التحقيق؛ بخصوص جريمة التطبيع حيلة مفضوحة، أريد بها الإبقاء على مرتكبي الجريمة و تخدير وتزييف الوعي!”.

وتابع عضو الأعلى للدولة في تغريدته :”إذا لم يوجد تشريع كافٍ لتجريم التطبيع، هل يعني ذلك تبرئةالمطبعين؟!”.

وأضاف الحصادي :”تيار التأزيم -بأنواعه- فى مأزق بعد كل محاولاته التبريرية والدفاعية عن جريمة التطبيع والمطبعين”.

وكان لقاءًا جمع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير الكياني الصهيوني إيلي كوهين في إيطاليا قد أثار الرأي العام على المستوى الرسمي والشعبي حيث رفضه رفضًا قاطعًا.