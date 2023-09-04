في جلسة تشاورية..النواب يناقش استدعاء حماد لجلسة استماع وتعديل قانون التطبيع

4 سبتمبر، 2023 9:23 م
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أخبارليبيا24

ناقش مجلس النواب اليوم الإثنين خلال جلسته التشاورية استدعاء رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لجلسة استماع.

وأكد مجلس النواب أنه تم خلال الجلسة مناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023.م بشأن الترتيبات المالية .

وتطرق النواب إلى تشكيل لجنة لإعادة ودراسة وتقييم كل القرارات الصادرة عن المجلس و الرئيس و هيئة الرئاسة المخالفة لما نصت عليه اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب.

ولفت مجلس النواب إلى أنه تم مناقشة قانون الميزانية العامة والدين العام والقوانين ذات العلاقة، مناقشة لجنة 6+6 والاستماع لها وتذليل الصعاب التي تواجهها.

واستعرضت الجلسة تعديل قانون التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي هذا الشأن تم استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية.

وأفاد النواب أنه تمت مناقشة قوانين صندوق الضمان الاجتماعي، وانتخاب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

4 سبتمبر، 2023 9:23 م
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