ضبط مصنع في مصراتة يُصنع رقائق البطاطس بطريقة مخالفة

4 سبتمبر، 2023 1:15 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن مركز الرقابة عن الأغذية والأدوية عن ضبطه مصنعا بمدينة مصراتة يصنع رقائق البطاطس ويقوم بتزوير علامات تجارية معروفة.

وقال مكتب الإعلام بالمركز في بيان له عبر فيسبوك: “إنه بالتعاون مع جهار الحرس البلدي فرع مصراتة، تم ضبط مصنع لصناعة رقائق البطاطس (شبس) تقوم بتشغيله عمالة وافدة من جنسيات أفريقية مختلفة، مع تدني تطبيق الاشتراطات المطلوبة القياسية والصحية”.

وأوضح مكتب الإعلام، أن المصنع يستخدم بيانات توضيحية مظللة، ويزور العلامات التجارية، حيث تم إغلاق المصنع بالشمع الأحمر، وإحالة  تقرير إلى الجهات الضبطية.

4 سبتمبر، 2023 1:15 ص
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